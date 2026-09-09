Un lieto fine a Modica: l’onestà che restituisce il sorriso a una famiglia di turisti

Modica, 09 settembre 2026 – Una vacanza in Sicilia che rischiava di trasformarsi in un incubo si è conclusa con una bellissima lezione di senso civico e solidarietà. È la storia capitata a una famiglia ligure, in visita per una settimana a Modica e nei suoi dintorni insieme al figlioletto.

Tutto è iniziato con una mattinata di relax: prima di partire per una gita al Castello di Donnafugata, la famiglia si è fermata per far giocare il bambino al parco di via Sacro Cuore. Una volta arrivati al parcheggio del Castello, la brutta sorpresa: il padre si è accorto di non avere più con sé lo zaino. All’interno c’era praticamente tutto: documenti personali, carte di credito e contanti.

Nel panico del momento, la coppia ha subito bloccato le carte per sicurezza e si è precipitata a ritrovare i propri passi. Tornati al parco di via Sacro Cuore, dello zaino non c’era però alcuna traccia. Dopo aver cercato invano tra i cespugli della zona, la famiglia ha deciso di contattare la Polizia per segnalare lo smarrimento.

Proprio mentre le speranze andavano affievolendosi, è arrivata la telefonata inaspettata dalle forze dell’ordine: lo zaino era stato ritrovato e consegnato. A portarlo in centrale sono stati due ragazzini che, dopo averlo notato abbandonato, non hanno esitato un istante a consegnarlo alle autorità.

La sorpresa più grande per i turisti liguri è stata ritrovare il contenuto completamente intatto: documenti, carte e fino all’ultimo centesimo dei contanti. Un gesto d’onestà puro e non scontato, che ha lasciato la famiglia felicemente stupita e grata per la straordinaria accoglienza e onestà trovata in terra modicana.

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