Potenziamento dei collegamenti stradali per l’aeroporto di Comiso: firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori

Comiso, 09 settembre 2026 – Al via il potenziamento dei collegamenti stradali per l’aeroporto di Comiso. Firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori di importo pari a 48,3 milioni di euro.

Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo asse viario tra la SS 115 Comiso-Vittoria, l’aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania. Dopo aver aggiudicato i lavori dei lotti 1 e 2 al raggruppamento temporaneo di imprese tra Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e Consorzio Stabile Steelconcrete, è stato firmato il contratto d’appalto per un importo contrattuale di 48,27 milioni di euro, comprensivo degli oneri di sicurezza.

“Siamo davanti a un passaggio decisivo per un’opera strategica attesa da anni, destinata a migliorare la mobilità, la sicurezza dei collegamenti e la competitività dell’intero territorio ibleo. Ricordo che si tratta di importanti finanziamenti che derivano dai Fondi di Sviluppo e Coesione grazie all’impegno della Regione Siciliana, del Presidente Schifani e dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò. Entro i primi giorni di ottobre sarà effettuata la consegna dei lavori, alla presenza delle autorità regionali”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

Presenti alla firma il segretario generale dell’ente Vito Antonio Bonanno, il dirigente del settore tecnico Carlo Sinatra, il funzionario Salvatore Massari e il rappresentante dell’impresa.

La gara, avviata a fine 2025 e conclusa il 17 giugno 2026, si è perfezionata con l’aggiudicazione del 17 luglio. Il progetto prevede opere stradali per circa 6,3 chilometri, dalla SS 115 alla rotatoria sulla SP 4, e consentirà di rafforzare il sistema dei collegamenti tra il territorio ibleo, l’aeroporto di Comiso e la rete viaria verso Ragusa-Catania. Dall’apertura del cantiere, il cronoprogramma prevede 900 giorni per la fine dei lavori.

Con questo importante passaggio si conclude la fase degli affidamenti, perché oltre ai lavori principali sono state completate le procedure di affidamento dei servizi connessi di monitoraggio ambientale, di bonifica ordini esplosivi, servizi catastali e servizi di ingegneria per la direzione dei lavori.

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