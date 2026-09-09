Etna, prosegue l’emissione di cenere: allerta volo e monitoraggio INGV

CATANIA,09 Settembre 2026 – L’attività sommitale dell’Etna continua a mantenere alta l’attenzione degli esperti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni vulcanici, caratterizzati da debole attività stromboliana, emissioni di cenere dai crateri sommitali e da una scia di materiale in sospensione visibile per chilometri.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.