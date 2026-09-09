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Ambiente | Attualità

Etna, prosegue l’emissione di cenere: allerta volo e monitoraggio INGV

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CATANIA,09 Settembre 2026 – L’attività sommitale dell’Etna continua a mantenere alta l’attenzione degli esperti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni vulcanici, caratterizzati da debole attività stromboliana, emissioni di cenere dai crateri sommitali e da una scia di materiale in sospensione visibile per chilometri.

Per quanto riguarda la navigazione aerea, l’allerta per i voli (VONA) viene aggiornata in base all’intensità del fenomeno. Nonostante la presenza di cenere in quota, l’operatività dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa prosegue sotto stretto monitoraggio, senza che al momento si registrino particolari criticità per lo scalo. L’INGV rimane pronto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa del codice colore o dell’attività eruttiva

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