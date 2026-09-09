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Etna, nuova emissione di cenere: allerta per i voli ma l’aeroporto resta operativo

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CATANIA,09 Settembre 2026 – L’Etna continua la sua intensa attività estiva, alzando dai crateri sommitali un’imponente colonna di fumo e cenere visibile a chilometri di distanza. Nonostante il maestoso fenomeno, l’operatività dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa non ha subito finora alcuna limitazione o ritardo. L’INGV dell’Osservatorio Etneo mantiene comunque costante il monitoraggio del vulcano e ha rilasciato un bollettino VONA di colore arancione per la navigazione aerea, evidenziando che non si può escludere un’eventuale intensificazione dell’attività vulcanica nelle prossime ore.

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