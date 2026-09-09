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Aggredisce il connazionale con una bottiglia rotta e svaligia la casa: 22enne denunciato a Comiso

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Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 09 Settembre 2026 – Agguato notturno a Comiso. un 22enne tunisino, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate. Il provvedimento arriva a seguito della querela presentata da un connazionale e coetaneo, rimasto vittima dell’episodio di violenza.

I fatti risalgono alla notte del 18 agosto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione è avvenuta nei pressi dell’abitazione della vittima, al culmine di una discussione i cui contorni sono al vaglio degli inquirenti. Durante la colluttazione, il ventiduenne avrebbe impugnato una bottiglia di vetro parzialmente infranta, usandola per colpire ripetutamente il connazionale al collo, alla spalla e al costato.

La gravità delle ferite ha reso necessario il trasferimento della vittima al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove i medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.

Nel corso della denuncia, il giovane aggredito ha inoltre aggiunto un ulteriore elemento all’attenzione della polizia. Ha riferito che, a causa della fretta nel recarsi in ospedale, la porta della sua abitazione era rimasta aperta; rientrando a casa, avrebbe scoperto il furto di documenti personali, di una carta bancomat e di circa 1.600 euro in contanti.

Gli accertamenti tempestivamente avviati dagli agenti hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per risalire all’identità del presunto aggressore, che è stato così deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, compresi i presunti furti segnalati dalla vittima.

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1 commento su “Aggredisce il connazionale con una bottiglia rotta e svaligia la casa: 22enne denunciato a Comiso”

  1. Tonino Spinello

    Niente di cui preoccuparsi, è solo una questione d’integrazione tutto qui.
    Quando questo giovanotto si presenterà davanti al giudice gli dirà che loro i problemi li risolvono in questo modo e ora che so che in Italia la legge non lo permette, non lo farò mai più. A questo punto il giudice guardando il suo sguardo da pesce lesso si commuove e lo rimetterà di nuovo in circolazione.

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