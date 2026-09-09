A Palazzo Iacono presentato il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Vittoria

Vittoria, 09 settembre 2026 – Questa mattina, a Palazzo Iacono, il Questore di Ragusa Salvatore Fazzino ha presentato ufficialmente al sindaco di Vittoria Francesco Aiello il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria, Luca Nania, che assume la guida del presidio di pubblica sicurezza della città.

Ad accogliere il nuovo dirigente, accompagnato dal Questore, sono stati il sindaco Francesco Aiello, la Giunta comunale e la presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore e il Comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile.

Nel corso dell’incontro sono stati sottolineati il valore e l’importanza della collaborazione istituzionale tra il Comune e le Forze dell’Ordine, in un’ottica di costante confronto e di rafforzamento delle attività volte a garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Il sindaco Francesco Aiello ha rivolto al nuovo dirigente un augurio di buon lavoro, manifestando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire e rafforzare il dialogo con il Commissariato e con tutte le istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini.

“Rivolgo al dirigente Luca Nania – ha dichiarato il sindaco Aiello – il benvenuto della città di Vittoria e dell’Amministrazione comunale. Gli auguro buon lavoro e sono certo che sapremo costruire una collaborazione proficua e costante. La sicurezza urbana e la tutela della legalità rappresentano priorità per la nostra comunità e richiedono un impegno condiviso e una forte sinergia tra tutte le istituzioni”.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento al Questore Salvatore Fazzino per la presenza e per l’attenzione che la Questura continua a riservare alla città di Vittoria.

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