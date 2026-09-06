Modica: 52enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga, sequestrati 65 grammi di cocaina e oltre 40 mila euro in contanti

MODICA, 06 Settembre 2026 – Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 52enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli rientrano nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto del territorio disposti dall’Arma. Nel corso della mattinata, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportata dai militari della Stazione di Modica, ha intercettato e fermato un’automobile nera che procedeva a passo d’uomo lungo corso Sandro Pertini. L’atteggiamento guardingo e il marcato nervosismo mostrato dal conducente durante le prime verifiche hanno spinto gli operai a procedere con un’ispezione più approfondita del veicolo.

L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: all’interno dell’abitacolo e addosso all’uomo sono stati rinvenuti circa 60 grammi di cocaina, custoditi all’interno di una busta termosaldata.

Gli accertamenti sono stati immediatamente estesi all’abitazione dell’indagato. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire ulteriori 5 grammi di cocaina suddivisi in sette involucri già pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione elettronico, una macchina per il sottovuoto, materiale vario per il confezionamento e la somma contante di 1.300 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Le verifiche dei Carabinieri non si sono fermate qui. Avendo elementi per ritenere che l’uomo disponesse di altri nascondigli, i militari hanno esteso le ricerche a una seconda abitazione nella sua disponibilità, sempre nel territorio comunale di Modica. Qui è stata rinvenuta l’ingente somma di 39.000 euro in contanti, suddivisa e accuratamente confezionata in diverse buste termo-sigillate. La giustificazione fornita dal cinquantaduenne, che ha attribuito il possesso del denaro a una presunta vincita al gioco del lotto, è stata giudicata del tutto non convincente dagli inquirenti.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 65 grammi di cocaina, oltre 40.000 euro in contanti e tutta l’attrezzatura utilizzata per la pesatura e il confezionamento della droga.

Dopo il completamento delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intera attività investigativa e le ipotesi accusatorie formulate rimangono subordinate alle successive fasi del procedimento penale, nel rigoroso rispetto del principio di presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.

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