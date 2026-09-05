Modica, dramma in via Castello: 55enne trovato morto in un monolocale

MODICA, 05 Settembre 2026 – Tragedia a Modica, dove un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un monolocale situato in via Castello, nel cuore del centro storico. Si tratta di Carmelo Frasca, musicista (suonava la batteria).

Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio, a seguito dell’allarme lanciato per l’assenza prolungata dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso, chiusa rigorosamente dall’interno, per riuscire a entrare nell’appartamento.

Una volta all’interno, i soccorritori e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica per i rilievi di rito e per avviare le indagini. Durante le prime verifiche all’interno dell’abitazione, gli investigatori avrebbero rilevato alcune tracce di sangue, un elemento che ora richiederà accertamenti specifici per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire le cause della morte.

Stando alle prime informazioni raccolte, la vittima viveva da sola in quel monolocale.. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste per capire se il decesso sia riconducibile a un malore improvviso, a un evento accidentale o ad altre cause, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria che potrebbero disporre l’ispezione cadaverica o l’esame autoptico. Pare che la morte risalga a circa quattro giorni.

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