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Cultura | Scicli

Sampieri(Scicli). “Exit the Queen” tra realtà e presagio. Sabato si chiude con lo storico Gotor sull’omicidio Mattarella

La nuova generazione inglese potrebbe mettere in discussione la monarchia e la sua sovranità.
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Sampieri(Scicli), 04 settembre 2026 – C’è una possibilità che la monarchia inglese, la più antica del mondo con i suoi otto secoli di storia, possa vacillare con un referendum promosso da qualche primo ministro popolare e venuto dal Nord di una delle nazioni più civili al mondo? Secondo gli scrittori Francesco Spartà e Marco Ubezio è più che probabile. Conversando con la scrittrice Lilla Anagni, autrice della loro opera “Exit The Queen” (Ed. Bonfirraro), per “Autori & Libri”, ci sono solide possibilità che ciò avvenga, soprattutto per l’indifferenza delle nuove generazioni verso la Corona britannica.
Il popolo si evolve e la storia corre veloce a tal punto da mettere in discussione un mito secolare che scricchiola sotto il peso di una sovranità poco adatta alle innovazioni. Il thriller politico innerva realtà e ipotesi, mettendo a confronto il potere con le istituzioni, tra attualità e presagio.

Sabato 5 settembre alle 19.00 al Pata Pata, ultimo appuntamento dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Lo storico Miguel Gotor presenterà la sua opera “L’omicidio di Piersanti Mattarella” e dialogherà con Emanuele Lauria, capo della Redazione di “La Repubblica” di Palermo.

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