Prosegue il servizio bus gratuito da e per la discoteca Koala Maxi

Ragusa, 04 settembre 2026 – Per la serata del 5 settembre 2026, ecco tutte le istruzioni:
Modalità di Prenotazione
Per usufruire del servizio è obbligatorio compilare il relativo modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 12:00 del 5 settembre 2026: https://forms.gle/KhF4657a2q6ZT75b9
Non saranno accettate prenotazioni oltre i termini indicati.
Informazioni Importanti
– Email univoca: Utilizzate una sola email per iscrivervi. Non usate indirizzi diversi per la stessa persona.
– Conferma: La risposta viene registrata automaticamente all’invio, ma la conferma definitiva arriverà via email da informagiovani@comune.ragusa.it intorno al tardo pomeriggio del 5 settembre
– Modifiche: Se devi cambiare i tuoi dati, ricompila il modulo usando la stessa email utilizzata la prima volta; il sistema aggiornerà automaticamente la tua richiesta.
– Disdette: In caso di imprevisti, ti preghiamo di comunicare la disdetta a: informagiovani@comune.ragusa.it.
Orari e Percorsi
ANDATA (Unica corsa per tutti):
– Ore 22:30 – Ibla Parcheggio della Repubblica
– Ore 22:40 – Scalo Merci (Ragusa)
– Ore 23:00 – Via Brin (Marina di Ragusa)
– Ore 23:10 – Arrivo al Koala
RITORNO (Unica corsa per tutti):
– Ore 04:00 dal parcheggio del Koala
– Ore 04:10 – Via Brin
– Ore 04:30 – Scalo Merci
– Ore 04:40 – Ibla Parcheggio della Repubblica