Prosegue il servizio bus gratuito da e per la discoteca Koala Maxi

Realizzato in sinergia tra Libero Consorzio, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino

Orari e Percorsi

Non saranno accettate prenotazioni oltre i termini indicati.

Modalità di Prenotazione Per usufruire del servizio è obbligatorio compilare il relativo modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 12:00 del 5 settembre 2026: https://forms.gle/KhF4657a2q6ZT75b9

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