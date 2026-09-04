Pozzallo. Polpette avvelenate per i gatti del quartiere Raganzino. È allarme

POZZALLO, 04 Settembre 2026 – Quattro gatti trovati morti negli ultimi cinque giorni a Pozzallo, l’ultimo dei quali rinvenuto proprio nella mattinata di oggi, venerdì. È questo il bilancio di una drammatica scia di decessi che sta interessando la zona tra via Dogali e l’angolo con via Studi/Garibaldi. I sospetti si concentrano sull’uso di esche letali: i felini sarebbero infatti morti a causa di polpette di carne farcite con veleno al loro interno, disseminate deliberatamente nell’area.

Sulla vicenda è intervenuto duramente Ignazio Antonio Cicciarella, presidente dell’associazione Parco della Civiltà, che ha espresso profondo sdegno per l’accaduto definendo questi atti come “crimini contro l’umanità”. Di fronte alla crudeltà della situazione, l’associazione si è mobilitata immediatamente per vie ufficiali per fermare la strage.

«Ho provveduto tramite PEC, tre giorni fa, a segnalare i decessi e a presentare formale denuncia alle autorità competenti», ha dichiarato il presidente Cicciarella, lanciando poi un appello accorato e perentorio alla cittadinanza: «Chi sa, parli».

Il ritrovamento di queste polpette avvelenate nello stesso perimetro ha fatto scattare l’allarme nel quartiere. Le autorità sono ora chiamate a fare luce sull’accaduto e a individuare i responsabili di questi gesti criminali, mentre tra i residenti cresce la preoccupazione sia per gli animali domestici e randagi della zona, sia per il potenziale pericolo che tali esche rappresentano per la sicurezza pubblica.

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