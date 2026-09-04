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Comincia ONZA, il podcast sulle eccellenze agroalimentari iblee

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Un viaggio narrativo tra sapori, radici e innovazione: muove ufficialmente i primi passi ONZA, il format podcast/talk interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare siciliano, con un focus speciale sulle eccellenze della provincia di Ragusa. Il progetto nasce per dare voce a chi trasforma le materie prime dell’isola in prodotti di qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La prima stagione del podcast spazia tra i prodotti simboli del territorio ibleo e siciliano, intrecciando tradizione locale, impresa e cultura enogastronomica: si comincia con l’olio extravergine d’oliva tra uliveti secolari e innovazione produttiva; si proseguirà con la selezione delle farine e i ritmi della lievitazione tradizionale; quindi si andrà alla riscoperta di un frutto storico della terra ragusana, custode di sapori antichi, la carruba; non potrà mancare un viaggio tra le vigne locali per capire come il terroir siciliano si trasforma in vino e infine una puntata speciale dedicata a uno dei piatti simbolo della cultura culinaria della provincia di Ragusa, la focaccia con il confronto tra la variante ragusana e quella modicana. Il podcast ONZA è prodotto e realizzato dalla Loco Studio di Modica, guidata da Francesco e Michele Turlà, ed è stato ideato e sviluppato grazie alle risorse del bando regionale “Sicilia che piace”, l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per incentivarne la valorizzazione territoriale, la cultura locale e il patrimonio produttivo dell’isola. Tutti gli aggiornamenti sulle uscite degli episodi, i backstage e gli approfondimenti dedicati ai protagonisti delle puntate sono disponibili sulle pagine social ufficiali su instagram, facebook e youtube.

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