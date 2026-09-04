BlackRock vede prospettive più solide a lungo termine per Bitcoin: come i possessori di BTC possono esplorare i vantaggi del cloud mining con SHRMiner

BlackRock ritiene che l’attrattiva a lungo termine del Bitcoin stia tornando alla ribalta, poiché gli investitori prestano maggiore attenzione al debito pubblico, ai persistenti deficit fiscali e al rischio di svalutazione della valuta.

Robert Mitchnick, responsabile degli asset digitali di BlackRock, ha affermato che il Bitcoin potrebbe essere scambiato insieme agli asset rischiosi durante i periodi di riduzione della leva finanziaria del mercato, ma i suoi fattori di rendimento a lungo termine rimangono fondamentalmente diversi da quelli degli asset tradizionali. L’analisi storica di BlackRock ha inoltre rilevato che una modesta allocazione in Bitcoin avrebbe migliorato la performance corretta per il rischio di un portafoglio tradizionale nel periodo studiato. Leggi l’ultima analisi di BlackRock sul ruolo a lungo termine del Bitcoin.

Allo stesso tempo, Bitcoin è risalito sopra gli 80000 dollari grazie al ritorno di capitali negli ETF spot statunitensi sul Bitcoin. Con il miglioramento della fiducia del mercato, un numero crescente di investitori a lungo termine si pone una domanda pratica: oltre ad aspettare che il prezzo salga, esistono altri modi per utilizzare i propri asset digitali?

SHRMiner offre ai possessori di BTC l’accesso alla potenza di calcolo del cloud.

In questo contesto, la piattaforma di cloud mining HRMiner sta a attirando l’attenzione dei possessori di Bitcoin alla ricerca di un’alternativa al trading frequente.

SHRMiner opera attraverso un modello di noleggio di potenza di calcolo in cloud. Invece di acquistare miner ASIC o costruire un impianto di mining, gli utenti possono scegliere contratti di cloud mining con prezzi, durate e allocazioni di potenza di calcolo differenti.

I data center della piattaforma si occupano dell’installazione delle apparecchiature, dell’alimentazione elettrica, del raffreddamento e della manutenzione ordinaria. Gli utenti possono monitorare lo stato del contratto, l’attività di calcolo e i registri di liquidazione giornalieri tramite una dashboard online.

Le caratteristiche principali di SHRMiner includono:

Nessuna apparecchiatura di mining fisica da acquistare o manutenere

Nessun costo separato per l’elettricità o la gestione dell’hardware

Diversi prezzi e periodi di validità dei contratti

Allocazione automatizzata della potenza di calcolo in cloud

Liquidazione giornaliera secondo i termini contrattuali applicabili

Monitoraggio in tempo reale di contratti e account

Supporto per BTC, ETH, DOGE, LTC, USDT e USDC

Contratti di cloud mining SHRMiner selezionati

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti di cloud mining precedentemente offerti dalla piattaforma. La disponibilità, i periodi di operatività e i rendimenti previsti devono essere verificati consultando gli elenchi aggiornati dei contratti di cloud mining di SHRMiner.

Cloud Mining Contract Contract Price Duration Estimated Daily Reward Estimated Contract Reward Bitcoin Miner S21 XP Imm $5,000 25 days $70.50 $1,762.50 MICROBT WhatsMiner M73 $8,000 30 days $116.80 $3,504 Bitcoin Miner S21e XP Hyd $10,000 35 days $151 $5,285 ANTSPACE HK3 $30,000 40 days $513 $20,520

Ogni annuncio mostra il prezzo del contratto, il periodo di validità, la ricompensa giornaliera stimata e la ricompensa totale stimata del contratto, facilitando così agli utenti il ​​confronto tra i prodotti in base al budget e alla durata.

Come Claire ha iniziato a lavorare con SHRMiner

Claire era solita controllare il prezzo del Bitcoin prima ancora di bere il primo sorso di caffè. Quando il mercato saliva, temeva di perdere l’occasione. Quando poi scendeva, si chiedeva se fosse il caso di vendere. Dopo anni passati a osservare lo stesso ciclo ripetersi, controllare costantemente il mercato era diventato estenuante.

Quando il Bitcoin tornò intorno agli 80.000 dollari, Claire non voleva né inseguire il rialzo né vendere i BTC che aveva conservato per anni. Decise invece di aprire un conto SHRMiner, riscattò il bonus di 15 dollari per i nuovi utenti e utilizzò il contratto di prova per esplorare i pagamenti giornalieri e la dashboard in tempo reale.

Pochi giorni dopo, scelse un contratto di cloud mining più piccolo e a breve termine. Per Claire, la differenza principale non era la promessa di guadagni eclatanti, ma la possibilità di aprire un’unica dashboard e visualizzare chiaramente l’andamento del suo contratto e i dati giornalieri senza dover costantemente cercare di prevedere l’andamento del mercato. Completò il primo contratto prima di decidere cosa fare in seguito.

Come usare SHRMiner in tre semplici passaggi

Step 1: Registrati e ricevi un bonus di 15 $

Gli utenti possono creare un account SHRMiner gratuito e richiedere il bonus di benvenuto. La registrazione richiede generalmente meno di due minuti e non necessita di competenze tecniche.

I nuovi utenti idonei possono ricevere un credito di 15 dollari e un contratto di prova gratuito per esplorare le funzionalità di liquidazione giornaliera e monitoraggio della piattaforma. I requisiti di idoneità e i termini promozionali aggiornati sono visualizzati nella pagina di registrazione.

Step 2: Esaminare e selezionare un prodotto di cloud mining

Dopo aver effettuato l’accesso, gli utenti possono confrontare i prodotti di cloud mining con prezzi e periodi di validità differenti.

Ogni scheda prodotto mostra:

Nome del contratto

Prezzo del contratto

Periodo di validità

Ricompensa giornaliera stimata

Ricompensa totale stimata del contratto

Gli utenti possono selezionare un contratto di potenza di calcolo in base al proprio budget, alla durata preferita e alla propria tolleranza al rischio.

Steo 3: Monitorare il contratto tramite la dashboard in tempo reale

Una volta attivato un contratto, la dashboard di SHRMiner consente agli utenti di visualizzare:

– Contratti di cloud mining attivi

– Stato della potenza di calcolo cloud

– Registri di liquidazione giornaliera

– Saldo disponibile del conto

– Durata residua del contratto

– Cronologia di prelievi e transazioni

I premi del contratto vengono accreditati in base ai termini del prodotto applicabili. I saldi disponibili possono essere prelevati su un portafoglio digitale supportato o utilizzati per selezionare un altro contratto di potenza di calcolo cloud, in base alle regole vigenti della piattaforma.

Dal possesso di Bitcoin all’esplorazione della potenza di calcolo digitale

Le prospettive di BlackRock evidenziano un cambiamento più ampio nel modo in cui Bitcoin viene percepito. Per alcuni operatori di mercato, BTC si sta evolvendo da un asset puramente speculativo in una potenziale alternativa monetaria a lungo termine e in uno strumento di diversificazione del portafoglio.

Per i possessori di Bitcoin che non desiderano effettuare operazioni di trading frequenti o gestire apparecchiature di mining fisiche, SHRMiner offre un modo più accessibile per esplorare la potenza di calcolo basata sul cloud.

Visita il sito ufficiale di SHRMiner per visualizzare i contratti disponibili e saperne di più sui prodotti attuali, le offerte introduttive e i termini contrattuali.

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