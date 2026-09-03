Restano gravissime del condizione della modicana precipitata dal quinto piano

MODICA, 03 Settembre 2026 – Rimangono disperate e affidate ai bollettini medici le condizioni della donna modicana rimasta vittima di un drammatico incidente nel primo pomeriggio di ieri alla Circonvallazione Ortisiana di Modica.

In base alle ultime verifiche formali subentrate dopo i rilievi, la persona rimasta gravemente ferita ha 37 anni (e non 34 come inizialmente trapelato in via preliminare). La donna è precipitata per cause ancora al vaglio degli inquirenti dalla tromba delle scale del quinto piano del palazzo in cui risiede.

L’allarme scattato tra i residenti ha mobilitato immediatamente i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118 che, constatata la gravità dei traumi riportati nella caduta e il quadro clinico critico, ha disposto l’immediata intubazione della ferita. Vista la delicatezza della situazione e la necessità di cure d’emergenza altamente specialistiche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza la trentasettenne in un centro ospedaliero di Catania.

Proseguono intanto le indagini per far luce sull’accaduto. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo e, in questa fase, nessuna pista viene esclusa per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al drammatico volo nel vuoto.

Salva