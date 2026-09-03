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Paura nella notte a Pozzallo: auto in corsa si schianta contro vetture in sosta

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POZZALLO, 03 Settembre 2026 – Sfiorata la tragedia nel cuore della notte a Pozzallo, dove un’auto è piombata violentemente su due vetture parcheggiate in viale Asia. L’impatto, di una violenza inaudita, ha completamente distrutto i veicoli in sosta. Per fortuna, in quel momento non transitavano pedoni sul marciapiede e i passeggeri a bordo della vettura sono rimasti miracolosamente illesi.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza.

Il sinistro riaccende con forza i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità dell’intera area circostante. La zona, dominata dal lungo rettilineo di viale Asia, è da tempo al centro delle proteste e delle segnalazioni dei residenti. Nelle ore notturne, infatti, le ampie carreggiate si trasformano regolarmente in piste a cielo aperto, dove scooteristi indisciplinati sfrecciano a velocità sostenuta e si esibiscono in pericolose impennate.

Una situazione di diffusa anarchia stradale che non solo mette a serio rischio l’incolumità pubblica, ma compromette pesantemente la quiete dei cittadini, costretti a fare i conti con schiamazzi e rumori molesti a notte fonda. Lo schianto avvenuto rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di una problematica ormai fuori controllo, che richiede interventi tempestivi e un potenziamento dei controlli mirati sul territorio.

© Riproduzione riservata

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