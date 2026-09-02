Vittoria: nuova rissa in pieno centro, tensione alta tra via Matteotti e via Milano. Interviene la Polizia

VITTORIA, 02 Settembre 2026 – Momenti di forte tensione nel pieno centro di Vittoria, teatro nel giro di ventiquattro ore di una doppia rissa che ha coinvolto soggetti stranieri. Dopo gli scontri registrati nella serata di ieri davanti alle poste centrali di via Matteotti, la situazione è degenerata nuovamente questa mattina, intorno alle 12, spostandosi a poche decine di metri di distanza, precisamente in via Milano, all’angolo con via Cavour.

La violenta colluttazione, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti e dei commercianti della zona, ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitate le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, con le sirene spiegate che hanno richiamato l’attenzione di residenti e curiosi.

Grazie alla rapida gestione della situazione da parte degli agenti, la rissa è stata interrotta prima che potesse degenerare ulteriormente. Gli operatori di polizia hanno immediatamente bloccato l’area e proceduto all’identificazione di due cittadini extracomunitari ritenuti coinvolti negli scontri.

foto Franco Assenza

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