Tagli di pneumatici alle auto della Polizia Locale di Ragusa: incastrato dalle telecamere il vandalo

RAGUSA, 02 Settembre 2026 – Ha un nome e un volto il responsabile della serie di atti vandalici che tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto ha preso di mira le autovetture di servizio del Comando di via Mario Spadola, mettendo a dura prova l’operatività della Polizia Locale di Ragusa. L’autore materiale dei danneggiamenti, consistenti nel taglio deliberato degli pneumatici dei mezzi di istituto, è un cittadino italiano di circa 70 anni, residente in città.

L’indagine, scattata immediatamente dopo i primi episodi che avevano inevitabilmente rallentato i servizi di controllo del territorio e l’assistenza ai cittadini, è stata condotta dal Corpo stesso attraverso l’impiego mirato di particolari strumenti di videosorveglianza. Grazie all’installazione di telecamere mobili, gli investigatori sono riusciti a immortalare il settantenne proprio mentre si accingeva a forare una delle gomme. A quel punto, i servizi di osservazione sono proseguiti con agenti in abiti civili e in moto, consentendo di chiudere il cerchio attorno all’indagato e di attribuirgli un’identità certa.

Convocato al Comando, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità di fronte agli agenti. Nei suoi confronti sono scattate le denunce per reati pesanti: danneggiamento aggravato dalla destinazione del bene al pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Alla base della catena di raid vandalici ci sarebbe un movente legato a vecchi rancori: i gesti sconsiderati sarebbero nati dal desiderio di vendicarsi di alcune sanzioni e contestazioni che la Polizia Locale gli aveva precedentemente elevato.

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