MODICA, 02 Settembre 2026 – L’A.C. Trento 1921 S.p.A. ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Fedele all’A.S.D. Polisportiva Modica Calcio. L’operazione è stata definita e resa nota il 1° settembre. Si tratta di una punta centrale, classe 2008.
La società trentina ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso delle stagioni vissute a Trento, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, sia sotto l’aspetto sportivo che personale.
Stefano Fedele approda al Modica Calcio. Arriva dal Trento
MODICA, 02 Settembre 2026 – L’A.C. Trento 1921 S.p.A. ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Fedele all’A.S.D. Polisportiva Modica Calcio. L’operazione è stata definita e resa nota il 1° settembre. Si tratta di una punta centrale, classe 2008.
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