Pozzallo. Ritrovato sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo l’anello di famiglia smarrito da un turista

POZZALLO, 02 Settembre 2026 – Una storia di promesse, determinazione e legami familiari che superano il tempo. A volte il mare prende, ma se si ha la costanza di saper cercare, sa anche restituire tesori dal valore inestimabile.

È iniziato tutto lunedì pomeriggio con una telefonata inaspettata. Salvo, un caro amico di Piero Lopparini, ricercatore professionista, lo contatta con una richiesta d’aiuto urgente e accorata: un suo conoscente, Antonio, ha smarrito in mare un anello d’oro. Non si tratta di un gioiello qualunque, ma di un prezioso cimelio di famiglia tramandato di generazione in generazione, da nonno a nipote. Un oggetto carico di ricordi e dal valore affettivo del tutto incalcolabile.

Piero non perde tempo. Si fa mettere subito in contatto con lo sfortunato protagonista della vicenda per farsi spiegare la dinamica dell’incidente e localizzare il punto esatto della perdita. L’intenzione iniziale è quella di incontrarsi immediatamente sul posto per avviare le ricerche a colpo sicuro. Il destino, tuttavia, decide di complicare le cose: Antonio è un turista in partenza, sta rientrando dalle ferie verso il proprio paese d’origine e non può essere presente fisicamente sulla spiaggia per guidare i soccorsi.

La distanza e l’assenza del proprietario non frenano l’altruismo di Piero, che decide di attivarsi da solo. Le condizioni meteo-marine della costa ragusana, però, si rivelano subito avverse. Il vento forte e il mare agitato cancellano ogni visibilità sul fondale, rendendo il primo tentativo un buco nell’acqua. Ma la parola “arrendersi” non fa parte del vocabolario di Piero, motivato dalla totale fiducia che Antonio ha riposto nelle sue capacità e nei suoi strumenti.

La svolta arriva nella mattinata di oggi. Dopo un’intera notte trascorsa al lavoro, Piero decide di non andare a dormire. Torna sul litorale di Santa Maria del Focallo, determinato a ripartire dall’ultima zona indicata. Inizia così una sessione di ricerca estenuante. Passano una, due, tre ore di vuoto sotto il sole. La stanchezza accumulata inizia a farsi sentire e lo sconforto sta per prendere il sopravvento. Proprio nel momento in cui Piero è sul punto di mollare tutto, avverte una spinta interiore, un sesto senso che gli suggerisce di fare un ultimissimo giro di pattugliamento prima di dichiarare la resa.

In quel preciso istante, l’uomo alza gli occhi al cielo e pronuncia una preghiera silenziosa e intima: “Papà, fammela trovare”. Passano pochissimi secondi e nelle cuffie del metal detector risuona quel segnale acustico inconfondibile, nitido, che ogni ricercatore spera di sentire. Piero inizia a scavare freneticamente nella sabbia bagnata fino a quando non vede spuntare un riflesso luccicante. È l’anello. Ripulito dai granelli, il gioiello rivela una misteriosa e commovente incisione interna: “Al mio Ruggero la tua Peppina 1931”. Una vera e propria promessa d’amore sopravvissuta a quasi un secolo di storia.

La gioia è incontenibile. Rientrato di corsa a casa, Piero avvia una videochiamata con Antonio. Dall’altro lato dello schermo lo stupore è totale: l’uomo scoppia in lacrime, incapace di credere ai propri occhi. Nei prossimi giorni il cimelio verrà consegnato ufficialmente a un parente di Antonio per essere finalmente riportato a casa. Un successo straordinario reso possibile anche grazie al supporto del gruppo PRS (Recuperi e Ricerca Oggetti Smarriti Sicilia), che dimostra come la passione e la solidarietà possano compiere piccoli, grandi miracoli.

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