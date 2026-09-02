Modica, precipita nella tromba delle scale: 34enne in gravi condizioni trasferita in elisoccorso a Catania

MODICA, 02 Settembre 2026 – Grave incidente nel primo pomeriggio all’interno di un palazzo alla Circonvallazione Ortisiana di Modica, dove una donna di 34 anni è precipitata nella tromba delle scale, dal quinto piano, per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto violento contro il suolo ha provocato lesioni gravissime alla trentaquattrenne. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme ai soccorsi, le hanno prestato le prime cure d’urgenza prima di disporre il trasferimento in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

Viste le condizioni critiche e la serietà dei traumi riportati, i medici hanno immediatamente attivato il protocollo d’emergenza per il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale di Catania, struttura specializzata nella gestione dei pazienti politraumatizzati. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire se si sia trattato di un drammatico incidente domestico o di altro tipo.

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