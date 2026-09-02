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Cronaca | Vittoria

Crollo sfiorato in centro a Vittoria: cede un balcone all’angolo tra via Cavour e via Vicenza

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VITTORIA, 02 Settembre 2026 – Attimi di paura nel cuore del centro cittadino. Un improvviso cedimento ha interessato il balcone di un edificio situato all’incrocio tra via Vicenza e via Cavour. Per pura coincidenza e fortuna, il crollo di calcinacci e la resa della struttura non hanno causato feriti né danni alle persone.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. I pompieri hanno subito avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, salendo con i mezzi di soccorso per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità dell’immobile, mentre i vigili urbani si sono occupati di delimitare il passaggio sul marciapiede per evitare ogni rischio per i passanti.
L’episodio si è verificato lungo via Cavour, da sempre considerata il “salotto bene” della città di Vittoria, in un punto particolarmente frequentato. La banchina sottostante il fabbricato è nota per essere un abituale luogo di ritrovo e di aggregazione sociale per la comunità locale e per molte persone di varie etnie residenti in zona, in particolare la comunità del Bangladesh.
Considerato l’orario e l’affluenza di persone che solitamente stazionano nel punto in cui si è verificato il cedimento, la situazione avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia, evitata solo per una fortunata coincidenza.

Foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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