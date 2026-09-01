  • 1 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Settembre 2026 -
Politica | Ragusa

Vitale: “Parcheggio Ibla un investimento sul futuro della nostra città”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 settembre 2026 – «L’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità e del piano economico‑finanziario del parcheggio multipiano di Ibla – afferma il consigliere comunale Daniele Vitale – segna un passaggio fondamentale: da oggi Ragusa entra finalmente nell’iter che porterà all’affidamento dei lavori. È un risultato atteso da anni e ottenuto grazie a un lavoro complesso, che ha coinvolto uffici, tecnici, enti pubblici e tutti coloro che hanno creduto in questa infrastruttura».

Vitale sottolinea così il valore del percorso svolto che ha portato, ieri sera in Aula, all’approvazione in aula, dopo una serie di chiarimenti chiesti e ottenuti da quanti avevano manifestato una serie di perplessità: «Un’opera che sembrava bloccata ha finalmente trovato la sua quadra.»

Il consigliere evidenzia l’importanza del progetto: «Il parcheggio offrirà circa 400 posti auto e 30 per moto, con ascensori, risalite meccanizzate, stazioni di ricarica elettrica e sistemi smart. Non è solo una risposta alle esigenze di Ibla: è un beneficio concreto per tutta Ragusa, per la mobilità, il turismo e le attività economiche». Vitale richiama anche il valore del voto espresso in aula: «Ringrazio i colleghi che hanno detto sì, dimostrando responsabilità e volontà di guardare al bene comune. Non posso invece nascondere la mia perplessità verso chi ha continuato a dire no, nonostante i chiarimenti forniti. Osteggiare un’opera così importante significa assumersi la responsabilità di un ulteriore ritardo per Ibla. Per fortuna, non hanno prevalso». Il consigliere conclude: «Oggi Ragusa ha scelto di andare avanti. Continuerò a seguire questo percorso con convinzione, perché questo parcheggio rappresenta un investimento sul futuro della nostra città».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube