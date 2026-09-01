Vitale: “Parcheggio Ibla un investimento sul futuro della nostra città”

Ragusa, 01 settembre 2026 – «L’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità e del piano economico‑finanziario del parcheggio multipiano di Ibla – afferma il consigliere comunale Daniele Vitale – segna un passaggio fondamentale: da oggi Ragusa entra finalmente nell’iter che porterà all’affidamento dei lavori. È un risultato atteso da anni e ottenuto grazie a un lavoro complesso, che ha coinvolto uffici, tecnici, enti pubblici e tutti coloro che hanno creduto in questa infrastruttura».

Vitale sottolinea così il valore del percorso svolto che ha portato, ieri sera in Aula, all’approvazione in aula, dopo una serie di chiarimenti chiesti e ottenuti da quanti avevano manifestato una serie di perplessità: «Un’opera che sembrava bloccata ha finalmente trovato la sua quadra.»

Il consigliere evidenzia l’importanza del progetto: «Il parcheggio offrirà circa 400 posti auto e 30 per moto, con ascensori, risalite meccanizzate, stazioni di ricarica elettrica e sistemi smart. Non è solo una risposta alle esigenze di Ibla: è un beneficio concreto per tutta Ragusa, per la mobilità, il turismo e le attività economiche». Vitale richiama anche il valore del voto espresso in aula: «Ringrazio i colleghi che hanno detto sì, dimostrando responsabilità e volontà di guardare al bene comune. Non posso invece nascondere la mia perplessità verso chi ha continuato a dire no, nonostante i chiarimenti forniti. Osteggiare un’opera così importante significa assumersi la responsabilità di un ulteriore ritardo per Ibla. Per fortuna, non hanno prevalso». Il consigliere conclude: «Oggi Ragusa ha scelto di andare avanti. Continuerò a seguire questo percorso con convinzione, perché questo parcheggio rappresenta un investimento sul futuro della nostra città».

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