Ragusa Ibla, approvata dal Consiglio Comunale la delibera per il Parcheggio Multipiano di Via Peschiera

Ragusa, 01 settembre 2026 – Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato la deliberazione di pubblico interesse relativa alla proposta di Finanza di Progetto per la realizzazione e gestione del Parcheggio Multipiano Interrato di Via Peschiera, a Ragusa Ibla e per la gestione delle principali aree di sosta della città.

L’approvazione del quadro economico definitivo, dello schema di convenzione e del capitolato sblocca definitivamente un iter burocratico lungo, articolato e atteso. Si potrà quindi ora procedere alla validazione del progetto da parte di una società specializzata e quindi alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori e della successiva gestione. La procedura selettiva avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in regime di piena concorrenza, senza riconoscimento di diritto di prelazione al promotore originario.

Il progetto prevede la costruzione di una infrastruttura dotata di 393 stalli destinati alle autovetture e 25 stalli riservati ai motocicli.

Oltre alla nuova realizzazione, la concessione includerà la gestione di diverse aree di sosta comunali preesistenti, creando un vero e proprio sistema integrato per la città. Nello specifico, il concessionario gestirà il Parcheggio di Palazzo dell’Aquila, con i suoi 240 stalli, il Parcheggio di Piazza Stazione da 220 posti, il Parcheggio Tribunale da 110 posti e 100 stalli relativi alle strisce blu del centro storico.

Dal punto di vista economico, il quadro definitivo approvato fissa l’importo complessivo lordo dell’investimento a 13.533.201,24 euro. Di questi, oltre 10,1 milioni di euro sono destinati esclusivamente all’esecuzione dei lavori.

La copertura finanziaria dell’opera è garantita da un modello di Partenariato Pubblico-Privato con una quota a carico dei privati di 8.873.201,24 euro, comprensivi di IVA. A questa si aggiunge un fondamentale contributo pubblico pari a 4.660.000 euro: 2.330.000 ciascuno dal Comune di Ragusa e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’intero assetto finanziario è stato validato dal cosiddetto PPP Test, che ha confermato il totale trasferimento del rischio operativo (di costruzione e di domanda) in capo al privato e ha certificato la convenienza economica per l’Amministrazione rispetto a un appalto pubblico tradizionale.

Per quanto riguarda le tempistiche e i servizi, la convenzione stabilisce un cronoprogramma stringente: 120 giorni per la redazione del progetto esecutivo, seguiti da 2 anni previsti per la fase di costruzione del multipiano. La gestione della nuova struttura di Ibla avrà una durata di 30 anni a partire dal momento del collaudo, mentre la gestione delle aree di sosta comunali preesistenti durerà 32 anni calcolati a partire dalla stipula del contratto.

Il concessionario dovrà inoltre garantire alti standard di servizio. Il capitolato prestazionale impone, ad esempio, una pulizia giornaliera documentata delle strutture, un tempo di risposta massimo di 4 ore per i guasti urgenti (e 24 ore per quelli ordinari) e una gestione completamente informatizzata che consentirà al Comune un accesso in tempo reale ai dati di incasso e disponibilità.

“Siamo di fronte a un passaggio decisivo per la storia di Ragusa Ibla – ha dichiarato il sindaco, Peppe Cassì – e per tutta la città. Dopo un lungo lavoro silenzioso dentro gli uffici e in tutte le sedi istituzionali preposte, anche grazie alla sinergia tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa siamo finalmente pronti a dotare il territorio di un’infrastruttura moderna e sostenibile. L’atto approvato recepisce le più recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea in materia di concorrenza, garantendo una procedura di gara aperta a tutela dell’interesse pubblico.”

“L’istruttoria tecnica è stata complessa ma rigorosa – ha proseguito Gianni Giuffrida, assessore ai lavori Pubblici – e ci permetterà di mettere a gara un progetto solido sul piano contrattuale. La nuova struttura interrata garantirà quella risposta alla grande domanda di parcheggi che Ragusa Ibla, con la sua connotazione fisica particolare e la sua grande attrattività turistica, da tempo richiede. E’ un’opera che contribuirà concretamente a generare sviluppo economico per tutta la città e a migliorare la vivibilità del nostro quartiere barocco.”

“Questa delibera – ha concluso l’assessore al Centro Storico e alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – getta le basi per un’ulteriore evoluzione della mobilità e della vivibilità nel centro storico. L’infrastruttura di Ibla si integra in un piano complessivo che include la gestione informatizzata degli altri parcheggi multipiano, Palazzo dell’Aquila, Piazza Stazione, Tribunale, e di parte delle strisce blu. Voglio esprimere inoltre un ulteriore ringraziamento alla Commissione Centri Storici, che ha permesso di avviare le procedure di esproprio per 300.000€ a fronte di un impegno economico complessivo di 500.000€ a valere sulla Legge su Ibla: un passo fondamentale e concreto per andare dritti all’obiettivo.”

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