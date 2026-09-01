Pubblicato il bando di gara per la Modica-Passo Gatta

Palermo, 01 settembre 2026 – Passa dalle parole ai fatti l’impegno per la modernizzazione e la messa in sicurezza della rete stradale del territorio modicano e ibleo. A seguito del decreto di finanziamento regionale da oltre 1,6 milioni di euro ottenuto grazie al lavoro dell’Onorevole Ignazio Abbate nei mesi scorsi, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ufficialmente indetto la procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di allargamento e manutenzione straordinaria della S.P. 51 “Modica – Passo Gatta”, nel tratto compreso tra il km 1+300 e il km 2+300. “Dopo il fondamentale traguardo del finanziamento di oltre 1,6 milioni di euro ottenuto ad aprile grazie alle risorse della Legge di Stabilità regionale – dichiara il rappresentante della DC – oggi celebriamo un momento decisivo: l’indizione della gara d’appalto. L’avvio formale della procedura di gara ad opera del Settore Lavori Pubblici del Libero Consorzio di Ragusa conferma il rispetto rigoroso dei tempi previsti. Un sogno che si concretizza per i tantissimi automobilisti che percorrono quotidianamente quest’arteria trafficata e vitale di collegamento tra Modica e le zone limitrofe, teatro purtroppo in passato di numerosi incidenti stradali. Garantire standard di sicurezza adeguati ed elevati e tutelare l’incolumità dei cittadini era un impegno prioritario che avevamo assunto e che stiamo portando a termine con massima determinazione”. La procedura aperta telematica, pubblicata il 27 luglio 2026 sulla piattaforma istituzione del Libero Consorzio, prevede un importo dei lavori a base d’asta pari a 1.066.719,78 euro , a valere sul quadro economico globale dell’intervento di 1.607.654,09 euro stanziato in attuazione dell’art. 7 della Legge regionale n. 29/2025. L’opera ha per oggetto l’allargamento della sede stradale e la manutenzione straordinaria, unitamente a interventi specifici di mitigazione ambientale che prevedono il reimpianto di specie arboree autoctone. I lavori avranno una durata di 180 giorni dalla consegna del cantiere. “Voglio rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici del Settore Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – conclude l’On. Ignazio Abbate”. Il termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese è fissato per il prossimo 24 settembre 2026 alle ore 10:00. “Oggi non possiamo dimenticare il lavoro svolto dal Presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, che può sempre puntare sull’incessante supporto dei tre consiglieri provinciali della DC, Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila che anche dai banchi dell’opposizione non mancano di supportare le iniziative meritevoli che vengono programmate per il territorio ibleo”.

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