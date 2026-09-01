Nuovo Scuolabus per gli studenti giarratanesi

Giarratana, 01 settembre 2026 – Consegnato il nuovo mezzo da 28 posti, interamente finanziato dalla Regione Siciliana

Oggi è stato infatti consegnato al Comune di Giarratana il nuovo scuolabus da 28 posti, Mercedes Benz Sprinter, acquistato grazie a un finanziamento di circa 75 mila euro della Regione Siciliana, ottenuto attraverso un bando dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione.

Un risultato importante che arriva prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, consentendo di garantire agli studenti un servizio di trasporto più moderno, sicuro ed efficiente. Particolarmente significativo il fatto che l’intero costo del mezzo sia stato coperto dal finanziamento regionale, senza alcuna integrazione di fondi comunali.

Il nuovo scuolabus è il risultato della capacità di programmazione e di intercettazione di risorse e bandi da parte dell’Amministrazione Comunale, trasformando opportunità di finanziamento in servizi concreti per la comunità.

“ Un ringraziamento agli uffici comunali e al personale – afferma il

primo cittadino Lino Giaquinta – che hanno seguito con professionalità l’intero iter amministrativo, dalla partecipazione al bando fino alla consegna del mezzo.”

Un investimento concreto per la scuola, per la sicurezza degli studenti e per le famiglie di Giarratana.



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