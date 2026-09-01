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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. La Giornata del Creato apre la settimana di San Giovanni

Messa solenne e benedizione dei mezzi di Forestali e Protezione Civile
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Monterosso Almo, 01 settembre 2026 – Inserita nel ricco programma dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Patrono di Monterosso Almo, si è celebrata lunedì 31 agosto la Giornata della Custodia del Creato.
La Celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Andrea Pomillo, con la collaborazione dell’arciprete don Innocenzo Mascali e del vice parroco don Salvatore Giaquinta.
Al centro della celebrazione la presenza degli uomini e delle donne che ogni giorno sono in prima linea nella difesa del territorio. Hanno partecipato con le loro divise gli uomini del Corpo Forestale, i volontari della Protezione Civile “Rangers Europa” di Monterosso Almo e del “Gruppo Alfa” di Chiaramonte Gulfi e Giarratana.
Presente alla celebrazione anche il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale a chi opera per la sicurezza e la custodia del creato.
Particolarmente suggestivo il momento conclusivo: la benedizione dei mezzi in dotazione ai corpi intervenuti, schierati in Piazza San Giovanni. Un gesto che ha voluto essere non solo un rito religioso, ma un ringraziamento ufficiale e un augurio di buon lavoro a chi, con spirito di servizio e sacrificio, vigila sui boschi, interviene in caso di incendi e calamità e protegge la nostra comunità.

Nelle foto alcuni momenti dell’evento.

 

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