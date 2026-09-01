Lite mortale a Modica: 30enne egiziano ucciso con un corpo contundente a Villa Tedeschi

MODICA, 01 Settembre 2026 – Sarebbe stato colpito da un corpo contundente il 30enne egiziano, ospite della Casa di Comunità Villa, in territorio di Modica. Allo stato i carabinieri della locale Compagnia non lasciano trapelare null’altro . L’area è stata posta sotto sequestro e i Carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Santo Fornasier, hanno fermato un sospettato, anche questi egiziano. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici per chiarire l’esatta dinamica e l’arma utilizzata nell’aggressione.

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