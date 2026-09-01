  • 1 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Settembre 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Lite mortale a Modica: 30enne egiziano ucciso con un corpo contundente a Villa Tedeschi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 01 Settembre 2026 – Sarebbe stato colpito da un corpo contundente il 30enne egiziano, ospite della Casa di Comunità Villa,  in territorio di Modica. Allo stato i carabinieri della locale Compagnia non lasciano trapelare null’altro . L’area è stata posta sotto sequestro e i Carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Santo Fornasier, hanno  fermato un sospettato, anche questi egiziano. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici per chiarire l’esatta dinamica e l’arma utilizzata nell’aggressione.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube