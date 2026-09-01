Lite a Villa Tedeschi di Modica. Ucciso un egiziano

MODICA, 01 Settembre 2026 – Dramma a Modica nella Casa Comunità Villa Tedeschi, in contrada Bugilfezza, dove un uomo di origini egiziane, 30enne, è stato trovato senza vita in seguito a un violento alterco con un connazionale. Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri, la lite furibonda tra i due ospiti stranieri sarebbe degenerata nel sangue, trasformandosi in omicidio.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, e dei militari della Compagnia di Modica guidati dal maggiore Francesco Zangla. L’area intorno a Casa Comunità è stata immediatamente transennata per permettere alla scientifica e agli investigatori di effettuare i rilievi del caso, repertare tracce utili e ascoltare eventuali testimoni presenti al momento dei fatti.

Nel frattempo, l’altro cittadino egiziano coinvolto nella colluttazione è stato bloccato e condotto in caserma dai Carabinieri per essere sottoposto a interrogatorio e accertamenti mirati a chiarire la sua esatta posizione e le responsabilità penali connesse alla tragedia. Sul posto anche il magistrato di turno Santo Fornasier. Gli inquirenti stanno scavando nel passato dei due uomini e nei rapporti di vicinanza o convivenza per risalire alle motivazioni che hanno scatenato la brutale aggressione, in attesa dei rilievi del medico legale e dei riscontri ufficiali da parte degli inquirenti.

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