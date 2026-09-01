La pace non è una tregua…l’opinione di Rita Faletti

A poco meno di due anni dall’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump, è possibile identificare come strutturale l’evoluzione della strategia americana nei rapporti con L’Europa, con la Federazione russa e la Repubblica islamica dell’Iran e avanzare previsioni sul tentato riavvicinamento al dittatore della Corea del Nord. L’insofferenza per la democrazia, lentezze burocratiche, mediazioni continue con le istituzioni e concessioni alle opinioni pubbliche, è motivo sufficiente per rendere appealing i regimi autocratici e invidiabile agli occhi di Trump la posizione dell’“uomo solo al comando”. Ma non è sufficiente per comprenderne la mentalità e valutare quali effetti tremendi potere e forza, lasciati liberi, possano produrre nelle mani sbagliate. In tre giorni Putin avrebbe preso Kyiv, in 24 ore Trump avrebbe fermato la guerra. L’originale e la copia, hanno preso un granchio e sono costretti ad autoingannarsi non sapendo come uscire dal vicolo cieco in cui si sono cacciati per presunzione e ignoranza della realtà. Nel mezzo c’è “lo spirito di Anchorage”, più volte evocato da Lavrov, la liaison dangereuse, il tappeto rosso e gli accordi che sospettiamo. La “pace” in cambio del Donbas? Un errore fare promesse all’aggressore passando sulla testa dell’aggredito. Ma lo spirito di Anchorage è rimasto congelato nei ghiacci dell’Alaska e nella capitale russa il direttore della Cia, John Ratcliffe, propone un incontro Putin-Trump-Zelensky e mons. Paul Gallagher si appella al dialogo. E’ la ricerca di una soluzione mentre Putin alza ulteriormente il livello di intensità e frequenza degli attacchi della sua operazione criminale che non vuole e non può fermare. I russi gli chiederebbero ragione dei numerosi morti, delle code interminabili ai distributori di benzina, delle fiamme e del fumo che avvolgono magazzini logistici e strutture dell’Amazon russa Wildberries. La continuazione del conflitto garantisce allo zar di rimanere al potere. Trump, che doveva fermare le guerre degli altri, si rifiuta di ammettere che la sua contro l’Iran è a rischio di fallimento. Tra negoziati con il regime dei mullah e misure militari e con le elezioni di midterm alle porte, il tycoon non sa come uscirne senza perdere la faccia. La sua guerra, giusta per mille motivi ma sbagliata nei calcoli – durata e sottovalutazione del nemico – è nata senza una strategia che tenesse conto della vastità e delle caratteristiche del territorio nemico e della necessità di mettere gli scarponi sul terreno, non ha risolto la questione dell’arma nucleare, della sorte degli oltre 460 chilogrammi di uranio arricchito ancora in possesso della Repubblica islamica, della fine del sostegno ai gruppi terroristici, mentre lo Stretto di Hormuz è in primo piano a rammentare al tycoon che prima del conflitto era aperto alla navigazione in entrata e uscita. Sei mesi di attacchi reciproci e interruzioni, Trump che dichiara che lo stretto è aperto, smentito un minuto più tardi dai Pasdaran. Il memorandum con l’Iran era la premessa di una sconfitta. Ancora una volta la “pace”, e come con l’Ucraina, il presidente americano è passato sulla testa del suo alleato, Israele, consentendo all’Iran di legare la “pace” alla cessazione della guerra tra Hezbollah e Israele. L’America del negoziato ad ogni costo, che misura la pace sulla possibilità di vendere al mondo un successo diplomatico, infischiandosene della sicurezza degli alleati. La pace in cambio di territori è tradimento, la pace senza rimozione della minaccia è truffa. In guerra nulla è gratuito. E la pace non è un risultato se lascia intatta la minaccia che ha prodotto la guerra. È qui che Trump sembra non avere ancora fatto i conti. Putin e il regime iraniano sono avversari diversi, ma hanno capito entrambi che la disponibilità americana al negoziato può diventare un’arma. Zelensky e Netanyahu lo sanno per esperienza diretta. Sanno che non basta ottenere un accordo da chi ha iniziato la guerra: bisogna impedirgli di avere la possibilità di ricominciarla. La questione, dunque, non è se Trump debba negoziare. Deve farlo. È che cosa intende per pace. La pace in cambio di territori è una concessione. La pace senza rimozione della minaccia è una tregua. E una tregua, nelle mani di chi non ha rinunciato alla guerra, può essere soltanto l’intervallo che precede la guerra successiva. Trump voleva fermare le guerre degli altri. Ora deve dimostrare di sapere che cosa fare quando l’altra parte non vuole fermarle.

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