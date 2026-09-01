Cultura e storia a Sampieri: Miguel Gotor presenta il suo lavoro sull’omicidio di Piersanti Mattarella

Sampieri, 01 settembre 2026 – Un appuntamento di grande spessore storico e civile arricchisce la rassegna “Autori & Libri – Conversando a Sampieri”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

Il 5 settembre, alle ore 19:00, la splendida cornice del Pata Pata ospiterà lo storico e saggista Miguel Gotor, che affronterà una delle pagine più buie e complesse della storia repubblicana italiana: “L’omicidio di Piersanti Mattarella”.

A dialogare con l’autore sarà Emanuele Lauria, caporedattore della redazione di Palermo de la Repubblica. L’incontro si preannuncia come un’occasione unica di approfondimento sulle vicende politiche, giudiziarie e sociali legate all’assassinio del Presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Donna Lidda, in collaborazione con Pata Pata e Living.

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