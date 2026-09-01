Chiaramonte Gulfi, Loredana Papotto è il nuovo assessore ai Servizi Sociali: l’esperienza al servizio delle fasce più deboli

CHIARAMONTE GULFI, 01 Settembre 2026 – Loredana Papotto è il nuovo Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Chiaramonte Gulfi. La nomina porta in giunta un profilo di profonda competenza e continuità amministrativa, grazie al percorso già compiuto dalla dottoressa Papotto come dirigente incaricata del medesimo settore all’interno dell’Ente. Una conoscenza diretta della macchina comunale e delle criticità del tessuto sociale che consentirà all’Amministrazione di potenziare le politiche di supporto dedicate alle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

Sulla scelta si è espresso il sindaco Mario Cutello, sottolineando la centralità delle politiche sociali per l’esecutivo: «Nello spirito di questa compagine amministrativa l’attenzione per i più deboli non è mai mancata. Oggi, con l’esperienza e l’apporto professionale della dott.ssa Papotto, la collettività potrà contare sullo spessore umano e professionale del nuovo Assessore, che è già a lavoro». A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale per l’avvio di questo nuovo mandato.

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