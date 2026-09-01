  • 1 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Settembre 2026 -
Attualità | Ragusa

Carabinieri. Il Maggiore Giovanni Ronchi lascia Ragusa per un nuovo incarico

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 settembre 2026 – Dopo tre anni intensi e ricchi di risultati, il Maggiore Giovanni Ronchi lascia il comando della Compagnia Carabinieri del capoluogo ibleo ove si era insediato nel settembre 2023 provenendo dal Piemonte.

L’Ufficiale ha guidato la Compagnia cittadina, da cui dipendono la componente operativa e radiomobile della sede, le Stazioni Carabinieri del capoluogo (Ragusa, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa) e quelle dei comuni di Santa Croce Camerina, Giarratana e Monterosso Almo, con grande professionalità e notevole impegno, animato da una costante attenzione alle esigenze della collettività locale, in un continuo sforzo volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Il suo operato è stato caratterizzato da un continuo dialogo con le Istituzioni del territorio e dall’ininterrotta presenza a fianco dei suoi collaboratori, coordinati sul campo in occasione di numerose ed importanti operazioni di servizio.

Per il Maggiore Ronchi ha inizio adesso una nuova prestigiosa tappa del suo percorso professionale, a Vicenza, nell’ambito dell’Istituto di Studi Professionali e di Polizia di Stabilità del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, centro di studi avanzati e punto di riferimento internazionale per la formazione avanzata delle forze di polizia specializzate nell’ambito delle operazioni di peacekeeping e stabilizzazione in contesti post-bellici e di crisi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube