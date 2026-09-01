Calcio. Derby Ragusa-Modica. Messaggio dei patron rossoblu. Riceviamo

MODICA, 01 Settembre 2026 – Ci sono stagioni che si giocano e stagioni che, prima di cominciare, sai già che verranno raccontate.

Dopo 16 anni, il Modica torna in Serie D. E il destino ha voluto che questa nuova storia iniziasse con una delle partite più sentite del territorio: il derby con il Ragusa.

Modica e Ragusa sono due città vicine, comunità che si incontrano ogni giorno nel lavoro, nelle famiglie e nelle amicizie.

Domenica, per novanta minuti, saremo avversari. Ed è giusto che sia così.

Ci saranno passione, agonismo, appartenenza e quel sano campanilismo che rende speciale un derby. Ma vorremmo che questa partita fosse soprattutto una festa del calcio ibleo.

Modica e Ragusa non si affrontano da tanti anni e l’ultimo derby in Serie D risale a circa 25 anni fa. Troppo tempo per due città con storia, pubblico e ambizione da categoria nazionale.

Noi arriviamo da tre stagioni di Eccellenza culminate nella promozione dello scorso anno. Il Ragusa, con sacrificio e continuità, ha difeso negli ultimi anni la Serie D.

Oggi siamo orgogliosi di raggiungerli e ci auguriamo che entrambe possano continuare a rappresentare il calcio ibleo.

Vorremmo tornare a vedere derby con stadi pieni, settori ospiti gremiti, famiglie e ragazzi sugli spalti: giornate in cui ci si sfida, ci si prende in giro, si soffre per i propri colori e alla fine ci si stringe la mano.

Perché Modica-Ragusa si disputa tutti i giorni. Il calcio dà semplicemente un sapore diverso.

Mentre ci prepariamo al ritorno in Serie D, vogliamo dire grazie alla nostra città.

Abbiamo superato i 300 abbonati. Un numero importante, ma deve essere un punto di partenza. Sappiamo quanto potenziale abbia Modica e quanto ancora possiamo crescere insieme.

Per questo lanciamo una sfida alla città: 500 abbonati prima della prima partita casalinga.

Cinquecento persone che scelgono di esserci.

Cinquecento volte “io ci credo”.

Cinquecento mattoni per costruire qualcosa che vogliamo duri nel tempo.

Domenica comincia il campionato.

Ma soprattutto ricomincia una storia che Modica aspettava da 16 anni.

Godiamocela. Insieme.

Forza Modica.

𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝗣𝗶𝘁𝗶𝗻𝗼 · 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗚𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼𝘁𝘁𝗮

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