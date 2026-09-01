Approvazione parcheggio di Ibla, “Ragusa Terra Madre”: «Un passo importante per il futuro della città»

RAGUSA, 01 settembre 2026 – Un passo importante per il futuro di Ragusa. L’approvazione in Consiglio comunale della dichiarazione di pubblica utilità e del piano economico-finanziario per il parcheggio multipiano di Ibla rappresenta un passaggio fondamentale per la città, per il centro storico e per il nuovo sistema di mobilità che vogliamo costruire. E’ quanto sostiene il movimento civico Ragusa Terra Madre rispetto ad uno dei passaggi amministrativi fondamentali per un’opera strategica che punta a migliorare la fruizione turistica, rendere più accessibile Ibla e creare le condizioni per lo sviluppo dell’intera area.

Tutto va inserito in una visione di insieme perché il parcheggio non è soltanto un’infrastruttura destinata alla mobilità e all’accoglienza turistica. È uno strumento attraverso il quale intervenire sulla vivibilità di Ibla e sulla sua accessibilità, mantenendo centrale un obiettivo che consideriamo essenziale: tutelare e rafforzare la residenzialità nel centro storico. Un percorso amministrativo seguito da vicino anche attraverso il lavoro della Commissione Centri Storici e dell’Assessorato al Centro storico, guidato dall’assessore Giovanni Gurrieri.

Già il 24 novembre 2024 si era proceduto agli espropri, con uno stanziamento di 300 mila euro. Successivamente, grazie alle somme della Legge su Ibla, la Commissione ha garantito altri 500 mila euro destinati alla realizzazione dell’opera, assieme ad altre risorse. Sono stati passaggi concreti che oggi consentono di compiere un ulteriore passo verso la realizzazione di un progetto atteso da anni, come ribadito anche dal capogruppo Marco Galifi in sede di dichiarazione di voto: «Oggi si compie un atto fondamentale per Ragusa Ibla. L’approvazione del Pef per la realizzazione del parcheggio è un primo passo concreto di un lungo iter ormai atteso da troppi anni. Come gruppo con deleghe al Centro storico non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione. Voglio sottolineare il ruolo importantissimo e significativo che ha svolto il nostro Assessorato, per l’impegno sul contributo con le somme della Legge su Ibla e per il lavoro che è stato svolto dagli uffici per l’esproprio dei terreni. Oggi si compie un primo tassello fondamentale, importantissimo per Ibla, a tutela dei residenti e anche per lo sviluppo dell’azione turistica. Adesso guardiamo alla prossima fase con un obiettivo preciso: fare in modo che l’iter proceda nel modo più rapido possibile e che si possa arrivare presto all’apertura dei cantieri. Dopo anni di attesa, vogliamo trasformare finalmente il progetto in una realtà concreta al servizio della collettività».

Ragusa Ibla ha bisogno di infrastrutture, servizi e nuove opportunità. Il parcheggio multipiano rappresenta un tassello importante di questa visione e può contribuire a costruire un centro storico più accessibile, più vivibile e capace di continuare a crescere sul piano turistico ed economico senza perdere la propria dimensione residenziale.

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