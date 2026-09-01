  • 1 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Settembre 2026 -
Politica | santa croce camerina

Abbandono dei rifiuti a Casuzze e Caucana, l’intervento del Presidente Agnello

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 01 settembre 2026 – “Nessuno può giustificare l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti. Ma proprio perché conosciamo il fenomeno, non possiamo limitarci a constatarne gli effetti quando questi si sono già prodotti”.

A parlare è il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, commentando le immagini poco edificanti che arrivano dai litorali di Caucana e Casuzze.

“Le immagini restituiscono una situazione che va condannata senza esitazioni. Chi utilizza il nostro territorio come una discarica, soprattutto approfittando del momento in cui le abitazioni estive vengono svuotate, compie un atto di inciviltà che danneggia l’ambiente e trasferisce sulla collettività il costo delle proprie irresponsabilità.

Ma c’è un dato che non può essere ignorato: non siamo davanti a un fenomeno imprevedibile. Il periodo di fine stagione coincide, da anni, con il ripetersi di queste condotte e anche nel corso di questa stagione non sono mancate segnalazioni relative a episodi analoghi.

Di fronte a un fenomeno ricorrente e conosciuto, la prevenzione assume quindi un’importanza fondamentale.

Il nostro territorio dispone di strumenti che possono essere utilizzati proprio a questo scopo: il potenziamento stagionale della Polizia Municipale, l’efficiente squadra volontari “Tutela del territorio” della Protezione Civile, i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole già impiegate in altre zone sensibili per individuare i responsabili di abbandoni illeciti.

La domanda, allora, è semplice: in previsione di un fenomeno noto e puntualmente segnalato, queste attività di vigilanza e prevenzione sono state adeguatamente potenziate nelle aree maggiormente esposte?

Mi auguro che la risposta sia positiva.

Se è vero che l’Amministrazione è “al lavoro” per individuare i responsabili, auspico che vengano presto resi noti gli esiti delle attività condotte e delle eventuali sanzioni adottate, anche per mandare un messaggio inequivocabile: il territorio non è terra di nessuno e chi lo deturpa non deve poter pensare di farla franca”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube