Abbandono dei rifiuti a Casuzze e Caucana, l’intervento del Presidente Agnello

Santa Croce Camerina, 01 settembre 2026 – “Nessuno può giustificare l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti. Ma proprio perché conosciamo il fenomeno, non possiamo limitarci a constatarne gli effetti quando questi si sono già prodotti”.

A parlare è il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, commentando le immagini poco edificanti che arrivano dai litorali di Caucana e Casuzze.

“Le immagini restituiscono una situazione che va condannata senza esitazioni. Chi utilizza il nostro territorio come una discarica, soprattutto approfittando del momento in cui le abitazioni estive vengono svuotate, compie un atto di inciviltà che danneggia l’ambiente e trasferisce sulla collettività il costo delle proprie irresponsabilità.

Ma c’è un dato che non può essere ignorato: non siamo davanti a un fenomeno imprevedibile. Il periodo di fine stagione coincide, da anni, con il ripetersi di queste condotte e anche nel corso di questa stagione non sono mancate segnalazioni relative a episodi analoghi.

Di fronte a un fenomeno ricorrente e conosciuto, la prevenzione assume quindi un’importanza fondamentale.

Il nostro territorio dispone di strumenti che possono essere utilizzati proprio a questo scopo: il potenziamento stagionale della Polizia Municipale, l’efficiente squadra volontari “Tutela del territorio” della Protezione Civile, i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole già impiegate in altre zone sensibili per individuare i responsabili di abbandoni illeciti.

La domanda, allora, è semplice: in previsione di un fenomeno noto e puntualmente segnalato, queste attività di vigilanza e prevenzione sono state adeguatamente potenziate nelle aree maggiormente esposte?

Mi auguro che la risposta sia positiva.

Se è vero che l’Amministrazione è “al lavoro” per individuare i responsabili, auspico che vengano presto resi noti gli esiti delle attività condotte e delle eventuali sanzioni adottate, anche per mandare un messaggio inequivocabile: il territorio non è terra di nessuno e chi lo deturpa non deve poter pensare di farla franca”.

Salva