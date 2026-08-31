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Vittoria. Furto con scasso nella notte: oltre al danno economico, a fare male è l’indifferenza della strada

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Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 31 agosto 2026 – Amara sorpresa questa notte per il  negozio Thun Shop a Vittoria: intorno alle 3:45 è stato messo a segno un furto con scasso alla porta laterale.
I responsabili si sono introdotti nei locali portando via denaro, oggetti di valore e il telefono aziendale.
Oltre al danno materiale ed economico, ciò che lascia senza parole e profondamente amareggiate è un altro aspetto, forse il più doloroso. A quell’ora la zona non era deserta: c’erano persone in strada che si recavano al lavoro. C’è chi ha visto chiaramente la scena e chi ha assistito ai tentativi di sfondare la porta a spallate. Eppure, nessuno ha fatto nulla, nessuno ha chiamato le forze dell’ordine o ha provato a dare l’allarme. “L’indifferenza generale – dice la proprietaria, Francesca Assenza – fa più male del furto stesso.
Abbiamo già sporto denuncia e chiamato i carabinieri, affidandoci al loro lavoro e alle immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai colpevoli”.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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1 commento su “Vittoria. Furto con scasso nella notte: oltre al danno economico, a fare male è l’indifferenza della strada”

  1. X i pdioti scassa zebedei

    Che strano, succede pure a Vittoria?
    Eppure Vittoria è amministrata dalla sinistra.
    Dove stanno i quattro sciacalli scimuniti pdioti concetto Ciccio Saru Piero Peppe italiano scocciato Vincenzo Pietro che rompono i cog….. Dalla mattina alla sera??? Muti????!!!

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