Rinforzo in difesa per il Santa Croce Soccer: arriva Matthias Russello

Santa Croce Camerina, 31 agosto 2026 – Il ‘Cigno’ rinforza il proprio reparto arretrato con l’arrivo di Matthias Russello, difensore centrale classe 2005, alto 1,90 che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Fabio Campanaro.

Dotato di una struttura fisica importante e di una notevole presenza nel gioco aereo, Russello va ad aggiungere centimetri, fisicità e nuove soluzioni al pacchetto difensivo biancazzurro. Il giovane centrale ha già maturato esperienze in diverse realtà del calcio siciliano, vestendo le maglie di Sant’Agata, Gela, Mazzarrone, Pro Ragusa e Scicli.

Un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con ambienti e categorie differenti, acquisendo esperienza e continuando il proprio processo di crescita.

Russello è un centrale che può garantire peso e presenza fisica nel cuore dell’area, qualità particolarmente importanti nelle situazioni di palla inattiva e nei duelli aerei. La sua altezza gli permette di essere efficace nei contrasti e di offrire una soluzione in marcatura sugli attaccanti avversari.

Il nuovo centrale biancazzurro è già a disposizione di Mister Campanaro.

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