Proseguono a Monterosso Almo i festeggiamenti in onore del Patrono San Giovanni Battista

Monterosso Almo, 31 agosto 2026 – Continuano i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Dopo che è stato l’arciprete parroco Innocenzo Mascali a celebrare la santa messa in occasione della solennità del martirio e dopo che la giornata di oggi sarà dedicata alla custodia del creato, con la santa messa delle 20 che sarà celebrata dal sacerdote Andrea Pomillo e che vedrà la partecipazione dei vigili del fuoco, dei forestali e dei componenti dei gruppi di protezione civile Rangers Europa e Alfa, domani, martedì 1° settembre, si celebra la Giornata della famiglia. In particolare, alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Enzo Fatuzzo. All’interno della funzione religiosa, ci sarà la benedizione delle coppie che celebrano il 25esimo e 50esimo anniversario di matrimonio. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo musicale con il trio “Musica e magia” di Damiano Scollo offerto dal ristorante pizzeria “A funtana” di Chiaramonte Gulfi. Si prosegue il 2 settembre con la giornata dei gruppi e delle associazioni parrocchiali oltre che dei comitati delle feste. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato che contempla la partecipazione dei gruppi del Rinnovamento dello Spirito, dell’Azione cattolica oltre che dei comitati dei festeggiamenti patronali. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, “ArtFest”, spettacoli con artisti di strada e con la partecipazione della Street band “Risveglio kamarinense”. Ancora una volta, sarà messa in luce la grande devozione da parte della comunità monterossana che partecipa in maniera attiva alla promozione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono e protettore.

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