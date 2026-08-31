Modica, vìola il divieto di accesso alla movida: 26enne denunciato dalla Polizia

MODICA, 31 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Modica ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un ventiseienne, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di Divieto di Accesso alle aree Urbane (D.AC.UR.), per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. Il provvedimento, emesso in precedenza dal Questore, vietava espressamente al giovane l’accesso e lo stazionamento nei pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento della zona della movida di Modica Bassa.

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio e di vigilanza nelle aree sensibili della città, gli agenti del Commissariato di P.S. di Modica hanno intercettato il ragazzo proprio all’interno di un bar situato nel perimetro urbano a lui interdetto. L’immediato riconoscimento da parte degli operatori ha fatto scattare la conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica per inosservanza della misura. L’episodio sottolinea come l’attività di prevenzione delle forze dell’ordine non si limiti alla sola emissione e notifica dei provvedimenti restrittivi, ma richieda un monitoraggio costante e un controllo rigoroso sul rispetto delle prescrizioni per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati nelle aree urbane.

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