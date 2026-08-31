Modica, temporaneamente chiuso il TMB di Cava dei Modicani: Sospesa oggi la raccolta del secco per le utenze commerciali

Modica, 31 agosto 2026 – Temporanea sospensione della raccolta del secco residuo per le utenze commerciali nel territorio comunale di Modica. Il provvedimento si è reso necessario a causa della temporanea chiusura dell’impianto TMB di Cava dei Modicani, che sta determinando alcune modifiche operative al servizio di raccolta. In particolare, per la giornata di oggi, 31 agosto, è sospeso il turno pomeridiano di raccolta del secco residuo presso le utenze commerciali. Per la medesima problematica potrebbero inoltre verificarsi disservizi temporanei anche nelle postazioni stradali. L’Amministrazione comunale invita pertanto le attività commerciali interessate a non esporre e a non conferire il secco residuo nella giornata odierna, evitando così l’abbandono dei rifiuti e situazioni di difficoltà sul territorio. Secondo le previsioni, il servizio dovrebbe tornare progressivamente alla normalità già a partire da domani, 1° settembre, con il ripristino delle normali condizioni operative dell’impianto. «Comprendiamo i disagi che questa situazione può creare alle attività commerciali e ai cittadini – dichiara l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro –. La sospensione della raccolta è legata esclusivamente a una problematica tecnica che interessa il TMB di Cava dei Modicani e che, dalle informazioni ricevute, è attualmente in fase di risoluzione. L’Amministrazione sta seguendo con attenzione e costanza l’evolversi della situazione, affinché il servizio possa tornare alla piena regolarità nel più breve tempo possibile». «Chiediamo alle utenze commerciali – aggiunge l’assessore Cannizzaro – di collaborare evitando di esporre oggi il secco residuo. Si tratta di un disagio temporaneo, che auspichiamo possa essere superato già a partire da domani. Ringrazio gli operatori e le attività commerciali per la pazienza e la collaborazione, così come tutti i cittadini che stanno contribuendo a gestire nel modo migliore questa situazione». L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione fino al completo ripristino della regolarità del servizio.

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