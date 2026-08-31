Modica-Reggina d’autore: al “Pietro Scollo” la festa per i 45 anni della storica promozione in C2

MODICA, 31 Agosto 2026 – Sara un esordio casalingo nel campionato di Serie D l, il prossimo 13 Settembre, che profuma di grande storia e amarcord. In occasione della seconda giornata che vedrà il Modica Calcio affrontare la blasonata Reggina sul rettangolo verde dello stadio “Pietro Scollo”, ci sarà una passerella speciale per celebrare un anniversario indimenticabile: i 45 anni da quella storica e prima promozione in Serie C2 conquistata nella stagione 1980-1981.

Un traguardo leggendario, cucito addosso a un gruppo entrato di diritto nel cuore dei tifosi e guidato dall’indimenticato e compianto mister Gigi Bodi. Per riannodare i fili della memoria e trasmettere l’eredità di quei valori alle nuove generazioni, saranno in tribuna i protagonisti di quell’impresa.

Risponderanno presente all’appello i vari Zappa, Allievi, Bobba, Botte, Galazzo, Giannone, Vindigni, Migliore, Di Emanuele, Pincio e Secondo, pronti a ricevere l’abbraccio e l’ovazione del pubblico modicano prima del fischio d’inizio della sfida contro i calabresi.

Il match di Serie D si trasformerà così in un ponte ideale tra il passato glorioso e il presente ambizioso della compagine rossoblù, unendo la passione per il grande calcio alla celebrazione delle radici sportive della città.

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