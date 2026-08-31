Irregolarità: la Guardia di finanza chiude un autolavaggio in centro a Modica

MODICA, 31 Agosto 2026 – Chiuso d’autorità un autolavaggio nel cuore della città. È questo il bilancio di un controllo eseguito dai militari della Guardia di finanza, che hanno posto i sigilli ad un’attività commerciale del centro cittadino a seguito di una verifica mirata sulla regolarità della gestione.

L’intervento delle fiamme gialle rientra nell’ambito dei piani di controllo economico del territorio disposti per contrastare il lavoro sommerso, l’abusivismo commerciale e il rispetto delle normative ambientali e fiscali. Nel corso dell’ispezione, i finanzieri hanno passato al setaccio la documentazione amministrativa, la posizione dei lavoratori presenti e le autorizzazioni relative allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti speciali, elementi cruciali per questo tipo di attività.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere violazioni di natura normativa e amministrativa, tali da far scattare il provvedimento di chiusura immediata.

L’attività resterà interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di legalità e alla regolarizzazione delle posizioni contestate, mentre per i titolari si profilano sanzioni amministrative e potenziali risvolti di carattere giudiziario a seconda della gravità delle violazioni accertate nel dettaglio.

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