Guerre globali e costi umani: il conto salato ricade sui cittadini. Riceviamo

Gent.le Direttore,

Le sarei grato se voleste pubblicare questa mia lettera.

Dopo l’arresto a sorpresa del presidente venezuelano Nicolás Maduro Moros e di sua moglie Cilia Flores, il presidente Donald Trump ha coinvolto diversi reparti delle forze armate statunitensi per effettuare la sua cattura. Al contrario, lo stesso Trump ha accolto alla Casa Bianca Benjamin Netanyahu — condannato dal 21 novembre 2024 dai giudici della Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, insieme all’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant — e lo ha scelto come alleato per attaccare e bombardare l’Iran, continuando insieme a lui a compiere stragi di vite umane, nonostante in passato vi fossero state proposte per candidare Trump al Premio Nobel per la pace.

Ora che questo conflitto è iniziato, e sta coinvolgendo anche le basi missilistiche con i droni lanciati contro gli italiani, Trump ha effettuato attacchi a Tel Aviv colpendo i vertici e causando vittime tra bambini e anziani, minacciando inoltre i paesi del Golfo e prospettando un attacco a Cuba, pur sostenendo che la guerra in Iran finirà nel giro di un paio di settimane. Si tratta di un conflitto iniziato illegalmente, basato sulla legge del più forte e non condiviso dai membri della NATO, mentre la posizione del governo italiano guidato da Giorgia Meloni appare incerta.

Nel frattempo, Donald Trump ha chiesto all’Iran una tregua, lasciando temporaneamente Netanyahu a bombardare secondo compiti già concordati, e restano dubbi sull’utilizzo della logistica e delle basi italiane da parte degli aerei militari. Inoltre, i marinai della marina italiana sono impegnati a sminare la zona marittima dello Stretto di Hormuz, area in cui circa 3.000 navi sono rimaste bloccate nel Golfo Persico a causa del conflitto.

Sul piano economico, questa guerra è costata ai cittadini degli Stati Uniti 29 miliardi di dollari, pari a circa 24,7 miliardi di euro, mentre gli italiani ne subiscono le ripercussioni economiche attraverso il caro carburanti e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. L’enorme quantità di denaro spesa in questa guerra — comprese le risorse impiegate da Israele e Iran — avrebbe potuto essere utilizzata per sostenere le famiglie in difficoltà economica in Italia. La guerra, lungi dal concludersi, continua a infuriare causando vittime civili, bambini e giovani soldati da entrambe le parti.

Distinti saluti,

Giovanni Amore

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