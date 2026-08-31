Grave incidente a Donnalucata (Scicli): anziano ciclista cade a terra dopo un dosso in Viale della Repubblica

DONNALUCATA (Scicli), 31 Agosto 2026 – Drammatici momenti questa mattina a Donnalucata, frazione balneare del comune di Scicli, dove un anziano ciclista è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta in Viale della Repubblica.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo stava transitando in bicicletta quando, nel superare un dosso artificiale di rallentamento della velocità, la ruota anteriore del mezzo sarebbe improvvisamente uscita dalla sua sede o avrebbe perso aderenza, sbalzando violentemente il ciclista sull’asfalto. Nell’impatto, il pensionato ha riportato un grave trauma cranico e una profonda ferita alla testa.

La scena si è svolta sotto gli occhi di diversi residenti e passanti, che non si sono voltati dall’altra parte: alcuni di loro si sono immediatamente precipitati a prestare i primi soccorsi in attesa della macchina d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e i rilievi. I soccorritori hanno lottato per circa mezz’ora per rianimare l’uomo, disteso sulla carreggiata tra le attrezzature mediche, prima di riuscire a stabilizzarlo e caricarlo a bordo dell’ambulanza per il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Al momento non si conoscono ancora gli bollettini medici ufficiali sulle condizioni di salute del ferito. La notizia resta in costante aggiornamento.

foto franco assenza

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