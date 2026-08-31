DONNALUCATA (Scicli), 31 Agosto 2026 – Drammatici momenti questa mattina a Donnalucata, frazione balneare del comune di Scicli, dove un anziano ciclista è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta in Viale della Repubblica.
Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo stava transitando in bicicletta quando, nel superare un dosso artificiale di rallentamento della velocità, la ruota anteriore del mezzo sarebbe improvvisamente uscita dalla sua sede o avrebbe perso aderenza, sbalzando violentemente il ciclista sull’asfalto. Nell’impatto, il pensionato ha riportato un grave trauma cranico e una profonda ferita alla testa.
La scena si è svolta sotto gli occhi di diversi residenti e passanti, che non si sono voltati dall’altra parte: alcuni di loro si sono immediatamente precipitati a prestare i primi soccorsi in attesa della macchina d’emergenza.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e i rilievi. I soccorritori hanno lottato per circa mezz’ora per rianimare l’uomo, disteso sulla carreggiata tra le attrezzature mediche, prima di riuscire a stabilizzarlo e caricarlo a bordo dell’ambulanza per il trasferimento d’urgenza in ospedale.
Al momento non si conoscono ancora gli bollettini medici ufficiali sulle condizioni di salute del ferito. La notizia resta in costante aggiornamento.
foto franco assenza
1 commento su “Grave incidente a Donnalucata (Scicli): anziano ciclista cade a terra dopo un dosso in Viale della Repubblica”
Speriamo inizino a togliere questi maledetti e inutili dossi, sono solo pericolosi, in particolare a Modica. Spero che la persona chieda il risarcimento del danno, così tutte le amministrazioni inizieranno a capire che sono più pericolosi e distruttivi che utili. Utilità zero. E’ statisticamente dimostrato che non c’è stato nessuna diminuzione degli incidenti, anzi aumentano i rischi e i danni. Io personalmente ho visto una motoretta con un disabile avere difficoltà nel superare in salita i tagli profondi nel manto stradale che, di fatto non hanno minimamente ridotto gli incidenti che ci sono stati lo stesso.
Quindi cara Sindaca, inizia a liberare le strade e pensa a ripararle anzichè mettere impedimenti nelle strade.
La normativa prevede questo:
In Italia esiste una disciplina abbastanza precisa per i dossi artificiali e per i sistemi di rallentamento ottenuti mediante bande trasversali, scarificatura o incisione della pavimentazione. La norma principale da guardare è l’art. 179 del D.P.R. 495/1992, cioè il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
incisioni/scarificazioni trasversali della pavimentazione per provocare un effetto acustico e vibratorio e indurre il conducente a rallentare, questi sono espressamente previsti dall’art. 179, comma 3.
La norma stabilisce che i sistemi di rallentamento ad effetto acustico possono essere realizzati mediante:
1)irruvidimento della pavimentazione;
2)scarificazione della pavimentazione stradale;
3)incisione superficiale della pavimentazione;
3)applicazione di sottili strati di materiale in rilievo;
4)eventualmente con dispositivi rifrangenti.
E quindi non come quello realizzato nelle strade comunali e dentro il perimetro abitato a Modica.
Il dosso vero e proprio è disciplinato invece dai commi 4-9 dell’art. 179 del D.P.R. 495/1992
La cosa molto importante è che i dossi artificiali possono essere installati solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences ecc. e non possono essere utilizzati sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o pronto intervento.
Inoltre devono essere:
presegnalati;
opportunamente evidenziati;
realizzati con caratteristiche geometriche determinate dalla norma;
dotati di superficie antisdrucciolevole;
correttamente ancorati se prefabbricati;
installati previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.
Ed infine: Le dimensioni massime dei dossi
Questo è particolarmente importante.
Limite vigente Larghezza minima Altezza massima
≤ 50 km/h 60 cm 3 cm
≤ 40 km/h 90 cm 5 cm
≤ 30 km/h 120 cm 7 cm
A Modica è il caso di smontare quelli esistenti e sistemare le strade.