  • 31 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Agosto 2026 -
Politica | Ragusa

Dimissioni CdA Vittoria Mercati, le riflessioni di La Rosa (Forza Italia)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 31 agosto 2026 – Le dimissioni improvvise del Consiglio di amministrazione della Vittoria Mercati, arrivate a poco più di un anno dalla nomina da parte dell’amministrazione Aiello, scuotono il quadro politico ed economico cittadino e aprono un fronte di confronto istituzionale che, secondo il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, richiede massima responsabilità e visione.

La Rosa, nel ringraziare i componenti del CdA uscente per la professionalità, il valore e la dedizione dimostrati, evidenzia come la priorità assoluta debba ora essere la tutela di un patrimonio che appartiene all’intera collettività.

«La Vittoria Mercati e il Mercato Ortofrutticolo non sono terreno di scontro, ma il cuore pulsante dell’economia del nostro territorio e un patrimonio inestimabile di tutta la comunità», dichiara Andrea La Rosa. «Di fronte a momenti di snodo come questo, la politica tutta ha il dovere morale e istituzionale di superare le logiche di parte e fare squadra. È il momento di muoversi insieme per costruire una prospettiva diversa, solida e di lungo respiro, capace di dare risposte concrete ai nostri agricoltori e agli operatori commerciali».

Nel suo intervento, La Rosa sottolinea l’urgenza di invertire la rotta per evitare il depotenziamento della struttura e garantire piena operatività a settori vitali dell’economia locale, a partire dal perno della filiera agricola ipparina. Un’attenzione analoga viene rivolta alla Fiera Emaia, struttura storicamente centrale per il territorio che necessita di un progetto di rilancio al passo con i tempi.

Di fronte a questa fase delicata, La Rosa chiede che il sindaco riferisca in Consiglio comunale, affinché la città e le categorie produttive possano conoscere i motivi che hanno portato alle dimissioni del CdA e condividere le scelte strategiche per il futuro.

Forza Italia intende far sì che questo passaggio formi la base per un percorso d’azione condiviso, fondato su tre direttrici chiave. Quali? Autonomia e competenze: valorizzare le professionalità aziendali e la governance tecnica. Innovazione ed Emaia: modernizzare la Fiera Emaia trasformandola in un hub tecnologico per l’agritech e l’internazionalizzazione delle imprese. Servizi e logistica: evolvere la Vittoria Mercati in una piattaforma integrata per la tracciabilità, la logistica e la tutela del reddito degli agricoltori.

Tre linee guida che La Rosa propone come cantiere aperto per restituire alla città di Vittoria le strutture di sviluppo e il ruolo strategico che merita.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube