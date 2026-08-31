Dimissioni CdA Vittoria Mercati, le riflessioni di La Rosa (Forza Italia)

Vittoria, 31 agosto 2026 – Le dimissioni improvvise del Consiglio di amministrazione della Vittoria Mercati, arrivate a poco più di un anno dalla nomina da parte dell’amministrazione Aiello, scuotono il quadro politico ed economico cittadino e aprono un fronte di confronto istituzionale che, secondo il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, richiede massima responsabilità e visione.

La Rosa, nel ringraziare i componenti del CdA uscente per la professionalità, il valore e la dedizione dimostrati, evidenzia come la priorità assoluta debba ora essere la tutela di un patrimonio che appartiene all’intera collettività.

«La Vittoria Mercati e il Mercato Ortofrutticolo non sono terreno di scontro, ma il cuore pulsante dell’economia del nostro territorio e un patrimonio inestimabile di tutta la comunità», dichiara Andrea La Rosa. «Di fronte a momenti di snodo come questo, la politica tutta ha il dovere morale e istituzionale di superare le logiche di parte e fare squadra. È il momento di muoversi insieme per costruire una prospettiva diversa, solida e di lungo respiro, capace di dare risposte concrete ai nostri agricoltori e agli operatori commerciali».

Nel suo intervento, La Rosa sottolinea l’urgenza di invertire la rotta per evitare il depotenziamento della struttura e garantire piena operatività a settori vitali dell’economia locale, a partire dal perno della filiera agricola ipparina. Un’attenzione analoga viene rivolta alla Fiera Emaia, struttura storicamente centrale per il territorio che necessita di un progetto di rilancio al passo con i tempi.

Di fronte a questa fase delicata, La Rosa chiede che il sindaco riferisca in Consiglio comunale, affinché la città e le categorie produttive possano conoscere i motivi che hanno portato alle dimissioni del CdA e condividere le scelte strategiche per il futuro.

Forza Italia intende far sì che questo passaggio formi la base per un percorso d’azione condiviso, fondato su tre direttrici chiave. Quali? Autonomia e competenze: valorizzare le professionalità aziendali e la governance tecnica. Innovazione ed Emaia: modernizzare la Fiera Emaia trasformandola in un hub tecnologico per l’agritech e l’internazionalizzazione delle imprese. Servizi e logistica: evolvere la Vittoria Mercati in una piattaforma integrata per la tracciabilità, la logistica e la tutela del reddito degli agricoltori.

Tre linee guida che La Rosa propone come cantiere aperto per restituire alla città di Vittoria le strutture di sviluppo e il ruolo strategico che merita.

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