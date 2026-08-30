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Cronaca | Vittoria

Scontro tra Suv e Bmw sulla Statale 115 a Vittoria: ferito il conducente di una Range Rover

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VITTORIA, 30 Agosto 2026 – Un violento incidente stradale si è verificato poco dopo le 12 all’ingresso di Vittoria, lungo la Statale 115, all’altezza della Fontana della Pace. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’impatto ha coinvolto due vetture, un Suv Range Rover e una Bmw.
La situazione più grave ha riguardato il conducente della Range Rover, che a seguito del violento scontro avrebbe riportato un severo trauma alla colonna vertebrale ed è stato soccorso dal personale sanitario. La dinamica dell’incidente ha reso particolarmente violenta la traiettoria del Suv: dopo l’urto con l’altra vettura, il fuoristrada è finito fuori controllo ed è salito sulla piazzola spartitraffico, sradicando completamente alcuni pali della segnaletica stradale verticale che indicavano le direzioni di marcia.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure ai feriti e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, inevitabilmente rallentata lungo l’importante arteria stradale per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

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