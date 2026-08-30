Ragusa: sorveglianza speciale di 2 anni e braccialetto elettronico per un 59enne, c’è il divieto di avvicinamento

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 30 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha eseguito un provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un uomo di 59 anni residente in provincia. La misura, della durata di due anni, prevede l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza associato al controllo elettronico.

Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa, che hanno evidenziato la pericolosità sociale del soggetto. Accanto alle prescrizioni tipiche della misura di prevenzione, il tribunale ha disposto un divieto di avvicinamento alla persona offesa, imponendo all’uomo di mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalla vittima e dai luoghi da questa abitualmente frequentati.

Tra le ulteriori restrizioni imposte figurano l’obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia, il divieto di detenere armi, di partecipare a pubbliche riunioni e di frequentare specifici luoghi, oltre al rispetto di precise fasce orarie per gli spostamenti quotidiani. L’intervento rientra nella strategia di costante monitoraggio e prevenzione messa in campo dalle forze dell’ordine per arginare condotte illecite e garantire la protezione delle vittime.

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