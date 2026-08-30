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Cronaca | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Incendio nella zona boschiva: scatta il divieto assoluto di accesso e scattano i soccorsi

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CHIARAMONTE GULFI, 30 Agosto 2026 -Un vasto incendio è divampato all’interno dell’area boschiva di Chiaramonte Gulfi, rendendo necessario l’intervento tempestivo delle squadre della Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. A causa dell’emergenza in corso,  il sindaco Mario Cutello  ha ordinato il divieto assoluto di accesso alla zona interessata per tutti i cittadini. La popolazione è invitata a evitare laนะครับ e a massima prudenza, collaborando alla diffusione dell’avviso.

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