Calcio. Il Frigintini continua a “sudare”, i rossoblu chiudono la seconda settimana di lavoro con l’amichevole con il Pozzallo

Modica, 30 agosto 2026 – Continua a ritmi serrati la preparazione pre campionato del Frigintini, che lavora per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio ufficiale della stagione che prenderà il via nella seconda metà del prossimo mese.

Ieri pomeriggio, i rossoblu allenati da Ciccio Di Rosa hanno completato la seconda settimana di fatiche con l’amichevole contro il Pozzallo disputata al Comunale della cittadina marinara.

Una sgambatura che con il risultato che passa in secondo piano, è servita al tecnico dei modicani e al suo staff per saggiare le condizioni fisiche dell’intera rosa e per provare i primi meccanismi tattici da mettere in atto nei prossimi impegni di Coppa Italia e campionato.

Nel frattempo, nei giorni scorsi la rosa dei rossoblu della frazione modicana si è arricchita con l’arrivo di Nicolò Trovato e di Orazio Spadaro che si sono già aggregati ai nuovi compagni e sono a disposizione del tecnico.

A tirare il gruppo e a dare l’esempio ai più giovani c’è ancora Salvo Vitale. Il capitano e leader dello spogliatoio rossoblu, che alla fine della scorsa stagione aveva deciso di lasciare il calcio giocato, infatti, ci ha ripensato e si è rimesso le scarpe con i “tacchetti” e si prepara a dare il suo valido contributo alla “Banda”.

“Avevo deciso di smettere – spiega il capitano del Frigintini – ma con il passare del tempo ho capito che c’era ancora voglia di essere protagonista e ho chiesto al mister se c’era la possibilità di far ancora parte di questo grande gruppo ed eccomi qua ancora in rossoblu. La società – continua – ha fatto un gran lavoro, perchè ha rafforzato la squadra prendendo prima uomini e poi giocatori che si sono inseriti benissimo nel gruppo. Dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra, perchè comunque abbiamo vinto un play out e quindi abbiamo messo un mattoncino, quest’anno proveremo a metterne un altro cercando di raggiungere una salvezza magari più tranquilla rispetto a quella ottenuta la scorsa stagione. Noi dobbiamo lavorare sempre come stiamo facendo dal primo giorno – sottolinea – poi il campo darà le sue risposte. Sono arrivati giocatori importanti che possono fare la differenza in questo campionato e che riescono ad alzare il livello anche in allenamento, ma il giudice supremo sarà sempre il rettangolo di gioco. Visto le rose delle altre squadre – conclude Salvo Vitale – Megara, Noto e Santa Croce dovrebbero essere le tre squadre da battere, il Canicattini ha allestito una buonissima squadra. Il livello quest’anno si è alzato rispetto al passato, ma una cosa certa è che il Frigintini se la giocherà con tutte le squadre con il massimo rispetto per tutte le avversarie”.

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