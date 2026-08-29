Modica Calcio-Enna. Domenica alle 16.00 il primo turno di Coppa Italia

Modica, 29 Agosto 2026 – Nuovo appuntamento con la Coppa Italia Serie D per il Modica Calcio, che domani, domenica 30 agosto, alle ore 16:00 ospiterà l’Enna allo stadio “Pietro Scollo” per il Primo Turno della competizione.

I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo aver superato il Turno Preliminare contro il Siracusa. Una sfida equilibrata, terminata sullo 0-0 al termine dei tempi regolamentari e decisa soltanto ai calci di rigore, che hanno premiato la formazione di mister Filippo Raciti.

Adesso l’attenzione si sposta sull’Enna, formazione che ha costruito nelle ultime settimane il proprio organico. La squadra ennese arriverà al “Pietro Scollo” con entusiasmo, energie e con tanti ragazzi desiderosi di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore.

Per il Modica sarà quindi necessario affrontare l’impegno con il giusto atteggiamento, continuando il proprio percorso in una fase della stagione nella quale condizione e meccanismi di squadra sono ancora in evoluzione.

Il fischio d’inizio di Modica-Enna è fissato per le ore 16:00 di domenica 30 agosto allo stadio comunale “Pietro Scollo” di Modica. In occasione della gara, il settore ospiti non sarà disponibile: tutti gli spettatori presenti saranno pertanto accolti nella Tribuna Bdell’impianto.

I CONVOCATI

Sono 26 i calciatori convocati per la gara di Coppa Italia Serie D.

Portieri: Romano, Truppo, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Desiato, Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Arsenijević, Asero, Iabichino, Misseri, Castillo, Giardina, Fiore, Cappello, Deodato.

Attaccanti: Pierce, Dudic, Flores, Maiorana, Reinero.

Salva